محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان في تعز تعز - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية إستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعاً لمرتزقة العدوان في طور الباحة بحيفان، محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تحصينات المرتزقة في منطقة الشقب، أسفر عن مصرع

أربعة وجرح سبعة آخرين وإعطاب رشاش عيار 12 .



وذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين بالقرب من جسر الهاملي بمديرية موزع، كما شن غارة على معسكر خالد.

سبـأ [12/أكتوبر/2017]سبـأ