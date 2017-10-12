محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات للمرتزقة في تعز تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح إثر استهداف تجمعاتهم في معسكر خالد بمديرية موزع بقذائف المدفعية .



وذكر المصدر أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للمرتزقة في طور الباحة بمديرية حيفان محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى مصرع اثنين من المرتزقة في منطقة عصيفرة .

سبـأ [12/أكتوبر/2017]سبـأ