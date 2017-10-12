محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدريب متطوعين لتنفيذ جلسات توعوية حول الكوليرا بالمحويت المحويت - سبأ :

اختتمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المحويت اليوم برنامجاً تدريبياً في مجال مهارات الاتصال والتوعية الوقائية من مرض الكوليرا والإسهالات المائية الحادة .



هدف البرنامج على مدى أربعة أيام إلى إكساب 98 متطوعاً ومتطوعة مجتمعيين بمديرية المحويت مهارات الاتصال والعروض التقديمية لتنفيذ الجلسات الصحية وأنشطة التوعية المباشرة للأفراد حول مخاطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه .



وأوضح رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة مرشد العليي أن المشاركين تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية حول أساليب التوعية والتثقيف الصحي لتنفيذ سلسلة جلسات للتوعية الصحية في المجتمعات المحلية بالمناطق المستهدفة حول مخاطر الكوليرا و الاسهالات المائية وطرق الوقاية منها .



وأشار إلى الدور الذي سيضطلع به المشاركون والمشاركات في الحد من انتشار الوباء من خلال نشر الوعي الصحي .

سبـأ [12/أكتوبر/2017]سبـأ