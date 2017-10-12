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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:02:41م
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الإعلام الأمني ينشر تسجيلا لاعترافات زعيم عصابة سرقة السيارات
[12/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نشر الإعلام الأمني تسجيلا مصوراً لاعترافات زعيم عصابة سرقة السيارات التي تم ضبطها في مايو الماضي من قبل الأمن واللجان الشعبية في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

وجاء في اعترافات زعيم العصابة المدعو هادي عبدالله الشراوي 35 عاماً، أنه وأفراد عصابته كانوا يمارسون السطو ونهب سيارات المواطنين في أطراف العاصمة ومحافظة صنعاء منتحلين صفة اللجان الشعبية.

وأوضح المدعو الشراوي أنهم كانوا يقومون بتفتيش الضحية واقتياده إلى مكان خال ثم يتم سلب سيارته، مبيناً الطريقة التي كانت العصابة تستخدمها لبيع السيارات المنهوبة.

يذكر أن هذه العصابة تعد من أخطر عصابات سرقة السيارات وقد ثبت سرقتها لما يقارب 60 سيارة، وقد تم ضبطها في أحد مداخل مديرية خولان بعد عملية متابعة وتحر اشترك فيها رجال الإدارة العامة للمباحث ومباحث العاصمة وأمن محافظة صنعاء .

سبـأ
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