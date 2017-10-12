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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:02:41م
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ندوة بالجامع الكبير بصنعاء بعنوان ثورة الإمام زيد .. دروس وعبر
[12/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عُقدت بالجامع الكبير بصنعاء مساء اليوم ندوة توعوية بعنوان" ثورة الإمام زيد .. دروس وعبر"، نظمتها دائرة الثقافة القرآنية والإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي رضي الله عنه.

وقُدِّمت في الندوة التي حضرها نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني، عدد من أوراق العمل حول مكانة الإمام زيد رضي الله عنه وعلمه ، وأعلام الهدى وامتدادت الثورات ، والمظلوميات دروس وعبر .

وأشار أصحاب الفضيلة العلماء الدكتور طه المتوكل وعبدالرحمن الموشكي وعبدالكريم عاطف إلى حاجة الأمة للتوقف عند ذكرى استشهاد الإمام زيد واستلهام العبر ومعاني البطولة والتضحية والفداء وخاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان.

واعتبروا أن الإمام زيد رمز من رموز البشرية وعلم من أعلام الإسلام أعاد الحياة إلى مسارها الصحيح في زمن الظلم والطغاة .. لافتين إلى أن الندوة تأتي لتذكير الأمة بأعلامها ورموز الإسلام وإعادة الأمة إلى جذورها ومنبعها الديني والثقافي والعلمي.

وأكد أصحاب الفضيلة العلماء أهمية دور العلماء في استنهاض الأمة من واقعها وإعادتها للمسار الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين.

واستعرضوا ملامح من حياة وفكر الإمام زيد رضي الله عنه في التربية الإيمانية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. مؤكدين أهمية التحرك في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .


سبـأ
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