محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري لحكماء وعقلاء مديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

عقد بأمانة العاصمة اليوم لقاء تشاوري لحكماء وعقلاء مديرية الوحدة لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.



وفي اللقاء أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية اللقاءات التشاورية لتدارس الأوضاع ووضع المقترحات والحلول للمشاكل الراهنة.



وأشار إلى أن الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية كبيرة يجب على الجميع استشعارها وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين المساس بها كونها الورقة الأخيرة التي يستخدمها العدوان بعد فشله العسكري والإعلامي.



وجدد التأكيد على أن مواجهة العدوان ورفد الجبهات يجب أن تتصدر سلم الأولويات الرسمية والشعبية.



وأكد بيان صادر عن اللقاء أهمية تشكيل لجان رقابية شعبية لضبط أسعار الغاز وعدم التلاعب بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ودعا البيان إلى ترتيب لقاءات لمجالس الآباء مع الحكماء والعقلاء على مستوى المديريات لدعم العملية التربوية ..مطالباً الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها بتسليم المرتبات وتجريم توقيفها .

سبـأ [12/أكتوبر/2017]سبـأ