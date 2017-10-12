[12/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة ضمن مشروع أغنياء من التعفف .
وأوضح مدير المشروع إبراهيم الوريث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤسسة تواصل تنفيذ مشروعها الإغاثي " أغنياء من التعفف " بتوزيع السلال الغذائية لتخفيف المعاناة التي تمر بها الأسر المحتاجة والفقيرة جراء العدوان .
فيما عبر المستفيدون عن إمتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية لمؤسسة بنيان والتي تجسد مبدأ التلاحم والتكافل الإجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء إستمرار العدوان والحصار
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