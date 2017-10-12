محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان توزع ثلاثة آلاف سلة غذائية في المراوعة بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة ضمن مشروع أغنياء من التعفف .



وأوضح مدير المشروع إبراهيم الوريث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤسسة تواصل تنفيذ مشروعها الإغاثي " أغنياء من التعفف " بتوزيع السلال الغذائية لتخفيف المعاناة التي تمر بها الأسر المحتاجة والفقيرة جراء العدوان .



فيما عبر المستفيدون عن إمتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية لمؤسسة بنيان والتي تجسد مبدأ التلاحم والتكافل الإجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء إستمرار العدوان والحصار

سبـأ [12/أكتوبر/2017]سبـأ