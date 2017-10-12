الأهلي ينظم دورة تثقيفية لمدربي وحكام ولاعبي كرة السلة

صنعاء - سبأ :

نظم النادي الأهلي بصنعاء اليوم دورة تثقيفية لمدربي وحكام ولاعبي كرة السلة.

تناولت الدورة التي أدارها المحاضر والحكم الدولي طه الحاشدي ، التعديلات والقوانين الجديدة أبرزها الأخطاء المتعمدة ومخالفة المشي والخداع تم شرحها بالتفصيل من خلال لقطات تلفزيونية.



وتضمنت الدورة بحضور رئيس الإتحاد العام لكرة السلة عبد الستار الهمداني عدد من المواد كصافرة التنبيه وتوحيد الزي الرياضي بالألوان المتطابقة وتحديد اللون الأبيض فقط لواقي الأسنان وكذا رفع الكشف النهائي للمباراة قبل 40 دقيقة من بدء المباراة ورفع الاحتجاج عقب مرور 15 دقيقة من نهاية المباراة.

وشملت الدورة التي أقيمت بصالة الرواد بالنادي محاضرة توعوية تثقيفية للمدربين ومساعديهم بالإضافة إلى الحكام في كيفية تعامل اللاعب والمدرب مع الحكم بهدف الارتقاء والنهوض باللعبة والعمل على دقة المواعيد والأنضباط.

وأكدت الدورة أهمية تأهيل المدربين والمساعدين من خلال التحاقهم بالدورات حيث تم توزيع كتيبات خاصة بهم.

وفي ختام الدورة كرم النادي الأهلي بصنعاء ممثلا بعضو مجلس الإدارة علي الغرباني ورئيس إتحاد اللعبة عدد من حكام محافظات عدن ولحج وحضرموت وممثلي أندية الوحدة و الشرطة و22 مايو بالشهايد التقديرية لمشاركتهم واسهامهم في نجاح الدورة.

[12/أكتوبر/2017]سبـأ