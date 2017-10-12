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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:48:26م
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  محلي
قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات الجنود السعوديين بنجران
[12/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي فيما تم قنص أثنين من المرتزقة بنجران.

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لآليات وجنود العدو السعودي في موقع المخروق ورقابة الفواز بصليات من صواريخ الكاتيوشا .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت موقعي المخروق والخفاش ورقابة الفواز، واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مثلث رقابة العشة وقبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة في صفوفهم وعتادهم.. مؤكدا قنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مواقع الطلعة والسديس والشرفة في ظل تحليق مستمر على المنطقة .

سبـأ
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