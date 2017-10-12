مناقشة أنشطة منظمة أكتد بمحافظة إب [12/أكتوبر/2017] إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح خلال لقاءه اليوم منسق منظمة أكتد الدولية بالمحافظة بدر الدين الفهد والفريق التابع للمنظمة العامل في المجال الإنساني والإغاثي، أنشطة المنظمة بالمحافظة وإمكانية توسيعها.



واستعرض فريق المنظمة الأنشطة الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة خلال الفترة الحالية ومنها توفير الإيواء للنازحين ومكافحة الكوليرا ودعم المزارعين بالبذور والأسمدة.



وأشار الفريق إلى أن المنظمة قامت بحصر ألفين و500 أسرة في عدة مناطق مصابة بالوباء ونفذت عدة مشاريع لمكافحته منها كلورة مياه مدينة إب وعدد من مصادر المياه في الأرياف بمديريات العدين والحزم وكذا دعم عدد من المراكز الصحية بالأدوية اللازمة لمعالجة الحالات المصابة.



وفي اللقاء أشاد محافظ إب بتدخل منظمة اكتد في الجانب الزراعي إلى جانب أعمالها الإنسانية .. لافتا إلى ضرورة أن يشمل الدعم في المجال الزراعي جميع مديريات المحافظة بإعتبار محافظة زراعية.



ودعا المحافظ صلاح المنظمة لتكثيف أنشطتها الإنسانية والصحية لمكافحة الكوليرا.

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