الجندي وعقلان يزوران مواقع الجيش واللجان بمديرية القبيطة بلحج [12/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:

زار محافظ تعز عبده الجندي اليوم ومعه وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان أبطال الجيش واللجان الشعبية بمديرية القبيطة محافظة لحج.



حيث زاروا المواقع الأمامية بجبل جالس ونجد الحمراني والخزج، وكذا مواقع الجيش واللجان بالكعبين وضمران.



وخلال الزيارة، نقل وزير الخدمة المدنية طلال عقلان تحيات وتبريكات رئيس المجلس السياسي صالح الصماد والحكومة بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ45 لثورة الـ14من اكتوبر المجيدة.



وأشاد عقلان بالبطولات والتضحيات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله.



وأكد أن القيادة السياسية وشعبنا اليمني يكن لكل الأبطال في مواقع العزة والشرف كل التقدير والاحترام كونهم الظهر والسند لأبطالنا الشجعان في مواقعهم في السهول والجبال والوديان.. مشيرا إلى أن النصر قريب بفضل الثبات والصمود والتصدي الشجاع للغزاة ومرتزقتهم.

سبأ