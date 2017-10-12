ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:10:47م
قائد الثورة لصحيفة 26 سبتمبر: ثورة 14 أكتوبر مناسبة لاستنهاض الشعب للتحرك ضد الاستعمار الجديد
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن ثورة 14أكتوبر مناسبة مهمة لاستنهاض الشعب اليمني العزيز للتحرك الجاد ضد الاستعمار الجديد.  
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1018 ) بقيمة 49 ملياراً و603 ملايين و310 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
آخر الأخبار:
مناقشة أنشطة منظمة أكتد بمحافظة إب
الجندي وعقلان يزوران مواقع الجيش واللجان بمديرية القبيطة بلحج
وقفة بعزلة جبل معود بريف إب تندد باستمرار جرائم العدوان
مناقشة الإستعدادات لعقد لقاء تشاوري للسياحة في إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجندي وعقلان يزوران مواقع الجيش واللجان بمديرية القبيطة بلحج
[12/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:
زار محافظ تعز عبده الجندي اليوم ومعه وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان أبطال الجيش واللجان الشعبية بمديرية القبيطة محافظة لحج.

 حيث زاروا المواقع الأمامية بجبل جالس ونجد الحمراني والخزج، وكذا مواقع الجيش واللجان بالكعبين وضمران.

 وخلال الزيارة، نقل وزير الخدمة المدنية طلال عقلان تحيات وتبريكات رئيس المجلس السياسي صالح الصماد والحكومة بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ45 لثورة الـ14من اكتوبر المجيدة.

وأشاد عقلان بالبطولات والتضحيات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله.

وأكد أن القيادة السياسية وشعبنا اليمني يكن لكل الأبطال في مواقع العزة والشرف كل التقدير والاحترام كونهم الظهر والسند لأبطالنا الشجعان في مواقعهم في السهول والجبال والوديان.. مشيرا إلى أن النصر قريب بفضل الثبات والصمود والتصدي الشجاع للغزاة ومرتزقتهم.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة أنشطة منظمة أكتد بمحافظة إب
وقفة بعزلة جبل معود بريف إب تندد باستمرار جرائم العدوان
مناقشة الإستعدادات لعقد لقاء تشاوري للسياحة في إب
قائد الثورة لصحيفة 26 سبتمبر: ثورة 14 أكتوبر مناسبة لاستنهاض الشعب للتحرك ضد الاستعمار الجديد
ندوة بعنوان ''14 أكتوبر 1963م ثورة تتجدد'' بصنعاء
مناقشة سبل تعزيز المساعدات الانسانية لمنظمة اليونيسف بعمران
مكتب الزراعة بذمار يتسلم أكثر من 100 معدة زراعية من الصليب الأحمر الدولي
إحتفال باليوم العالمي للبصر بصنعاء
التربية تعقد مؤتمر صحفي تحت شعار ''التعليم أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية''
تكريم نخبة من الإعلاميين والحقوقيين بمناسبة أعياد الثورة

العدوان السعودي على اليمن
وقفة بعزلة جبل معود بريف إب تندد باستمرار جرائم العدوان
[12/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة تسعة مواطنين بثلاث غارات لطيران العدوان بنهم
[12/أكتوبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية المخا بتعز
[12/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 49 غارة مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم
[12/أكتوبر/2017]
ثمان غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[11/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by