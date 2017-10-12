وقفة بعزلة جبل معود بريف إب تندد باستمرار جرائم العدوان [12/أكتوبر/2017] إب - سبأ:

نظم أبناء عزلة جبل معود بريف إب اليوم وقفة احتجاجية ضد العدوان وتنديدا باستمرار جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب اليمني.



وفي الوقفة، أكد أبناء جبل معود استمرار صمودهم ومواجهتهم للعدوان وأذياله الذين باعوا انفسهم ووطنهم بحفنة قليلة من المال المدنس.



وأكدوا في بيان وقفتهم إدانتهم الشديدة للصمت والخنوع المستمر لمنظمات المجتمع الدولي الحقوقية ازاء كل الجرائم التي يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وإبادة.



وشدد المشاركون على أهمية التعاون من أجل استمرار العملية التعليمية وتخفيف المعاناة عن كاهل المعلم وبما يضمن عدم تضرر الأجيال القادمة وهو ما يراهن عليه العدوان.

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