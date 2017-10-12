مناقشة الإستعدادات لعقد لقاء تشاوري للسياحة في إب [12/أكتوبر/2017] إب - سبأ:

ناقش وكيل محافظة إب اليوم حارث المليكي مع فريق من مجلس الترويج السياحي برئاسة مدير الشؤون الفنية بالمجلس المهندس سامي جحاف، الإستعدادات لعقد لقاء تشاوري للسياحة في إب.



وفي اللقاء أكد الوكيل المليكي تنشيط السياحة في محافظة إب التي تزخر بكثير من الأماكن الأثرية والتاريخية والمتنفسات السياحية .. مشيرا إلى أن اللقاء السياحي يهدف لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد وتحسين الخدمات السياحية.



وبين أن اللقاء سيشارك فيه وزارة السياحة وممثلين عن القطاع السياحي الخاص والكتاب السياحيين والأكاديمين والشرطة السياحية للخروج بتوصيات تخدم السياحة في المحافظة.



حضر اللقاء مدير مكتب السياحة بإب الدكتور أمين جزيلان ومدير مكتب الأشغال العامة المهندس بسام السقاف.

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