أفلام تونسية تحصد جوائز في مهرجان (مالمو) للسينما بالسويد [12/أكتوبر/2017] مالمو - سبأ:

حصدت السينما التونسية 4 جوائز بمهرجان السينما العربية الذي أقيم بمدينة (مالمو) السويدية خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.



وقد حصل فيلم (على كف عفريت) على جائزة أحسن سيناريو وهو للكاتبة والمخرجة كوثر بن هنية كما حصد نفس الفيلم جائزة أحسن مدير تصوير.



ونال التونسي لطفي عاشور جائزة أحسن مخرج عن فيلم (غدوة حي) بينما نالت أنيسة داود جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية.



يذكر ان مهرجان (مالمو) للسينما في نسخة 2017 قد شهد مشاركة 48 فيلما من انتاج 23 دولة عربية وأوروبية وقد حضره حشد من نجوم الفن السابع والنقاد والمنتجين وصناع الأفلام.

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