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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:10:47م
قائد الثورة لصحيفة 26 سبتمبر: ثورة 14 أكتوبر مناسبة لاستنهاض الشعب للتحرك ضد الاستعمار الجديد
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن ثورة 14أكتوبر مناسبة مهمة لاستنهاض الشعب اليمني العزيز للتحرك الجاد ضد الاستعمار الجديد.  
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1018 ) بقيمة 49 ملياراً و603 ملايين و310 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
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  ثقافة
أفلام تونسية تحصد جوائز في مهرجان (مالمو) للسينما بالسويد
[12/أكتوبر/2017] مالمو - سبأ:
حصدت السينما التونسية 4 جوائز بمهرجان السينما العربية الذي أقيم بمدينة (مالمو) السويدية خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وقد حصل فيلم (على كف عفريت) على جائزة أحسن سيناريو وهو للكاتبة والمخرجة كوثر بن هنية كما حصد نفس الفيلم جائزة أحسن مدير تصوير.

ونال التونسي لطفي عاشور جائزة أحسن مخرج عن فيلم (غدوة حي) بينما نالت أنيسة داود جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية.

يذكر ان مهرجان (مالمو) للسينما في نسخة 2017 قد شهد مشاركة 48 فيلما من انتاج 23 دولة عربية وأوروبية وقد حضره حشد من نجوم الفن السابع والنقاد والمنتجين وصناع الأفلام.
سبأ
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