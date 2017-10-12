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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:10:47م
قائد الثورة لصحيفة 26 سبتمبر: ثورة 14 أكتوبر مناسبة لاستنهاض الشعب للتحرك ضد الاستعمار الجديد
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن ثورة 14أكتوبر مناسبة مهمة لاستنهاض الشعب اليمني العزيز للتحرك الجاد ضد الاستعمار الجديد.  
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1018 ) بقيمة 49 ملياراً و603 ملايين و310 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
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  عربي ودولي
ثوران بركان جبل سينابونغ بإندونيسيا
[12/أكتوبر/2017] جاكرتا - سبأ:
ثار بركان جبل سينابونغ في منطقة كارو بمقاطعة سومطرة الشمالية الاندونيسية اليوم الخميس، قاذفا بأعمدة الرماد إلى نحو كيلومترين في السماء.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوغرهو، قوله: إن الثوران حدث، ثم أعقبته هزات مع رماد ارتفع إلى مسافة كيلومترين في الاتجاهين الشرقي والجنوب الشرقي، و1.5 كيلومتر في الاتجاه الجنوبي من الفوهة.

وأضاف إن الثوران لم يتسبب بحدوث إصابات أو أي اخلاءات جديدة.. مشيرا إلى أن البركان ثار أمس الأول أيضا ونفث الرماد إلى ما يصل إلى مسافة 1.5 كم في السماء.

وتجدر الاشارة الى أن بركان جبل سينابونغ يعد واحدا من بين 129 بركانا نشطاً في إندونيسيا. ومنذ يوليو عام 2015، أخلت السلطات المنطقة حوله بقطر 7 كيلومترات ولاسيما في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من الفوهة.
سبأ
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