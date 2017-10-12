ثوران بركان جبل سينابونغ بإندونيسيا [12/أكتوبر/2017] جاكرتا - سبأ:

ثار بركان جبل سينابونغ في منطقة كارو بمقاطعة سومطرة الشمالية الاندونيسية اليوم الخميس، قاذفا بأعمدة الرماد إلى نحو كيلومترين في السماء.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوغرهو، قوله: إن الثوران حدث، ثم أعقبته هزات مع رماد ارتفع إلى مسافة كيلومترين في الاتجاهين الشرقي والجنوب الشرقي، و1.5 كيلومتر في الاتجاه الجنوبي من الفوهة.



وأضاف إن الثوران لم يتسبب بحدوث إصابات أو أي اخلاءات جديدة.. مشيرا إلى أن البركان ثار أمس الأول أيضا ونفث الرماد إلى ما يصل إلى مسافة 1.5 كم في السماء.



وتجدر الاشارة الى أن بركان جبل سينابونغ يعد واحدا من بين 129 بركانا نشطاً في إندونيسيا. ومنذ يوليو عام 2015، أخلت السلطات المنطقة حوله بقطر 7 كيلومترات ولاسيما في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من الفوهة.

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