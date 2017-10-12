تأهل العمانية فاطمة النبهانية للدور الربع النهائي من بطولة تونس المفتوحة للتنس للنساء [12/أكتوبر/2017] تونس- سبأ:

تأهلت اللاعبة العمانية فاطمة النبهانية للدور الربع النهائي من زوجي بطولة تونس الدولية المفتوحة للتنس للنساء وذلك بعد فوزها وزميلتها على الزوجي المكون من الألمانية ألينا والنمساوي كرستينا بواقع مجموعتين دون رد لتتأهل النبهانية في الزوجي للدور ربع النهائي وبخطى ثابتة نحو بلوغ منصة التتويج.



وعلى المستوى الفردي افتتحت النبهانية مشوارها في بطولة تونس المفتوحة بفوز على الأمريكية ستفاني بوث بمجموعتين دون رد وبهذا الفوز تأهلت النبهانية للدور الثاني من البطولة.



وتعد فاطمة النبهانية المصنفة ثانيا في البطولة على المستوى الفردي والزوجي، حيث تسعى إلى تحقيق لقب البطولة الدولية وكسب نقاطها، والمساهمة في تعزيز موقعها الدولي وتحسين التصنيف.

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