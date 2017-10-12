مناقشة سبل تعزيز المساعدات الانسانية لمنظمة اليونيسف بعمران [12/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:

ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع ممثلة منظمة اليونيسف بيتي كويو السبل الكفيلة بتحسين آليات العمل الخاصة بتنفيذ مشروعات المنظمة التي تنفذها في المحافظة بالجانب الإنساني.



وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة أمين فراص إلى الخطة التنفيذية الخاصة بتقديم المساعدات النقدية والمالية التي تقدم لمستحقي الرعاية الاجتماعية في إطار أهداف المنظمة الخاصة بالتخفيف من حدة المعاناة الانسانية لمختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة الفئات الأشد احتياحا.



وأكد اللقاء على ضرورة صرف هذه المساعدات المالية لأصحاب حالات الضمان الاجتماعي وبما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها يدا بيد من خلال كروت الضمان الاجتماعي ومن خلال صندوق الرعاية الاجتماعية والوصول إلى المستحقين في جميع المناطق والمديريات.

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