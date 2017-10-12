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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:50:48م
التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 %
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016ـ 2017م بنسبة نجاح 93.64 بالمائة .
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طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1018 ) بقيمة 49 ملياراً و603 ملايين و310 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
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  محلي
مناقشة سبل تعزيز المساعدات الانسانية لمنظمة اليونيسف بعمران
[12/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:
ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع ممثلة منظمة اليونيسف بيتي كويو السبل الكفيلة بتحسين آليات العمل الخاصة بتنفيذ مشروعات المنظمة التي تنفذها في المحافظة بالجانب الإنساني.

وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة أمين فراص إلى الخطة التنفيذية الخاصة بتقديم المساعدات النقدية والمالية التي تقدم لمستحقي الرعاية الاجتماعية في إطار أهداف المنظمة الخاصة بالتخفيف من حدة المعاناة الانسانية لمختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة الفئات الأشد احتياحا.

وأكد اللقاء على ضرورة صرف هذه المساعدات المالية لأصحاب حالات الضمان الاجتماعي وبما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها يدا بيد من خلال كروت الضمان الاجتماعي ومن خلال صندوق الرعاية الاجتماعية والوصول إلى المستحقين في جميع المناطق والمديريات.
سبأ
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