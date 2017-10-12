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مكتب الزراعة بذمار يتسلم أكثر من 100 معدة زراعية من الصليب الأحمر الدولي
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مكتب الزراعة بذمار يتسلم أكثر من 100 معدة زراعية من الصليب الأحمر الدولي
[12/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:
تسلم مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار اليوم أكثر من 100 قطعة من معدات الرش ومواد زراعية وبدلات وقائية متنوعة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بذمار المهندس هلال الجشاري أن المعدات توزعت بين  25 معدة ومرشات كبيرة سعة 600 لتر للسيارات، و25 معدة ومرشات متوسطة سعة 100 لتر للعربات المتحركة وأكثر من 50 معدة ومرش صغيرة الحجم فردية تحمل على الظهر.

وأشار إلى أهمية هذه المعدات في توفير إحتياجات المكتب لتنفيذ الحملات الوقائية لمكافحة الآفات الزراعية الخطيرة والحشرات الضارة التي تهدد الأمن الغذائي في اليمن وتصيب الحقول الزراعية وتتسبب في تلف المحاصيل الزراعية في ظل تفشي كثير من تلك الآفات وفي مقدمتها دودة الجيش الأفريقية الجدمي.

ولفت الجشاري إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار الإستعدادات لتنفيذ حملة وقائية خلال الأسابيع القادمة في كافة مديريات المحافظة بتمويل الصليب الأحمر .. مبينا أن المنحة تمثل رافدا مهما لمكتب الزراعة لمكافحة أي آفة زراعية قد تظهر مستقبلا في المحافظة، بعد أن منحته المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ أي حملات رش طارئة .

وأكد ضرورة إستمرار الحملات لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات الخطيرة في ظل إعتماد شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني على الزراعة كمصدر دخل رئيسي ووحيد لهم جراء إستمرار العدوان والحصار.

وثمن مدير مكتب الزراعة بذمار دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للقطاع الزراعي ومكتب الزراعة بمحافظة ذمار ورفده بالإمكانيات التي مكنته من الإستمرار في عمله في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.
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