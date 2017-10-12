ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:50:48م
التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 %
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016ـ 2017م بنسبة نجاح 93.64 بالمائة .
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1018 ) بقيمة 49 ملياراً و603 ملايين و310 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
آخر الأخبار:
الكرملين الروسي يصف انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو بالخبر المؤسف
تأهل العمانية فاطمة النبهانية للدور الربع النهائي من بطولة تونس المفتوحة للتنس للنساء
مناقشة سبل تعزيز المساعدات الانسانية لمنظمة اليونيسف بعمران
مكتب الزراعة بذمار يتسلم أكثر من 100 معدة زراعية من الصليب الأحمر الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
اجراء استفتاء شعبي في النمسا الأحد القادم حول استضافة أولمبياد 2026م
[12/أكتوبر/2017] فيينا - سبأ:

يتوجه النمساويون يوم الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة، بشأن إمكانية استضافة الأولمبياد الشتوي عام 2026م.

ويشارك قرابة 537 ألف مواطن من سكان مدينة تيرول، التي من المقرر أن تستضيف الاولمبياد، لهم حق التصويت في استفتاء ملزم حول إمكانية استضافة الأولمبياد للمرة الثالثة بعد أن استضافت مدينة اينسبروك دورة الألعاب في 1964 و1976.

وقدرت دراسة جدوى عملية تكاليف استضافة الأولمبياد الشتوي بنحو مليار و175 مليون يورو (مليار و400 مليون دولار) وهي القيمة التي يمكن تجميعها من خلال مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية، وبيع التذاكر والرعاة، وقد يتم تقليص النفقات من خلال استخدام المرافق الرياضية القائمة وعدم بناء مرافق جديدة.

وكان استفتاء شعبي قد جرى في تيرول انتهى برفض تنظيم المدينة لأولمبياد 1993 و1997م.

وتجدر الإشارة إلى أن بيونج تشانج ستستضيف نسخة 2018 من الأولمبياد الشتوي بينما تستضيف بكين نسخة 2022م.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
تأهل العمانية فاطمة النبهانية للدور الربع النهائي من بطولة تونس المفتوحة للتنس للنساء
تأهل شارابوفا لدور الثمانية في بطولة تيانجين للتنس
وزيرا الشباب والرياضة والاتصالات يكرمان الفائزين في بطولة موبايل لتنس الميدان
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
اختتام دورة تأهيلية لمدربي كرة القدم بإب
فالكاو يتورط بفضيحة ربما تؤثر على نتائج المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا
الشابة أوساكا تطيح بالمخضرمة فينوس من بطولة هونج كونج
الروسية شارابوفا تصعد إلى ثاني أدوار بطولة تيانجين
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
المنتخب الوطني الأول يخفق في انتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة تسعة مواطنين بثلاث غارات لطيران العدوان بنهم
[12/أكتوبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية المخا بتعز
[12/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 49 غارة مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم
[12/أكتوبر/2017]
ثمان غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرف سفيان بعمران
[11/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by