اجراء استفتاء شعبي في النمسا الأحد القادم حول استضافة أولمبياد 2026م [12/أكتوبر/2017] فيينا - سبأ:



يتوجه النمساويون يوم الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة، بشأن إمكانية استضافة الأولمبياد الشتوي عام 2026م.



ويشارك قرابة 537 ألف مواطن من سكان مدينة تيرول، التي من المقرر أن تستضيف الاولمبياد، لهم حق التصويت في استفتاء ملزم حول إمكانية استضافة الأولمبياد للمرة الثالثة بعد أن استضافت مدينة اينسبروك دورة الألعاب في 1964 و1976.



وقدرت دراسة جدوى عملية تكاليف استضافة الأولمبياد الشتوي بنحو مليار و175 مليون يورو (مليار و400 مليون دولار) وهي القيمة التي يمكن تجميعها من خلال مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية، وبيع التذاكر والرعاة، وقد يتم تقليص النفقات من خلال استخدام المرافق الرياضية القائمة وعدم بناء مرافق جديدة.



وكان استفتاء شعبي قد جرى في تيرول انتهى برفض تنظيم المدينة لأولمبياد 1993 و1997م.



وتجدر الإشارة إلى أن بيونج تشانج ستستضيف نسخة 2018 من الأولمبياد الشتوي بينما تستضيف بكين نسخة 2022م.

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