روسيا تتهم الولايات المتحدة بنشر لواءً إضافياً في بولندا [12/أكتوبر/2017] موسكو - سبأ:



اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، الولايات المتحدة بنشر لواء اضافي في بولندا بشكل ينتهك الاتفاق الموقع بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (ناتو).







وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن "قوات اللواء المدرع (الامريكي) الثالث" كان يفترض أن تحل في بولندا وفي بلدان البلطيق "محل جنود اللواء الثاني المدرع للقوات الأمريكية، حتى لا تنتهك القانون التأسيسي بين الحلف الاطلسي وروسيا، الموقع في 1997".







لكن المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف أضاف قائلاً إن "اللواء المدرع الثاني للولايات المتحدة وصل إلى بولندا بطريقة سرية وانتشر فيها مع آلياته المدرعة"، بدلا من أن يغادر المنطقة.

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