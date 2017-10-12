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إحتفال باليوم العالمي للبصر بصنعاء
[12/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أقيم بصنعاء اليوم إحتفال بمناسبة اليوم العالمي للبصر تحت شعار " للبصر قيمة "، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ.

تضمنت الفعالية التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة العمى بوزارة الصحة العامة بمشاركة  250 طبيب وجراح عيون على مستوى الجمهورية ومحاضرين دوليين عبر الأقمار الصناعية محاضرات طبية وعلمية عن أسباب العمى والحد من الإصابة بأمراض العيون.

وأشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أهمية الفعالية التي يشارك فيها أطباء وجراحي العيون وعرض الدراسات العلمية والمحاضرات حول العمى وأسبابه.

ولفت إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية يؤكدون أن 80 في المائة من اضطرابات البصر قابلة للعلاج، وقال" لأجل ذلك لا تكفي مراجعة أطباء العيون فقط بل يجب مراعاة القواعد الصحية السليمة التي تساعد في المحافظة على البصر".

وأوضح الدكتور بن حفيظ أن هدف الإحتفال باليوم العالمي للبصر يتمثل في التوعية بمرض العمى وتسليط الضوء عليه وضعف البصر .. معربا عن أمله في الإستفادة من المحاضرات والدراسات التي تم طرحها في الفعالية لتطوير الأداء لمكافحة العمى في اليمن .

وثمن وزير الصحة العامة الجهود التي ساهمت ودعمت في إنجاح فعالية الاحتفال باليوم العالمي للبصر .

وألقيت كلمات من مدير البرنامج الوطني لمكافحة العمى الدكتور توفيق الخطيب وعن الجمعية اليمنية لأطباء العيون طلال حيدر وعن منظمة الصحة العالمية أحمد ثابت، أشارت في مجملها إلى أهمية الإحتفال باليوم العالمي للبصر مع سائر بلدان العالم في تعزيز الوعي بحالات العمى وفقدان الرؤية.

ولفتوا إلى أن الإحتفال يهدف لتشجيع الحكومات على تنفيذ وتمويل البرامج الوطنية للوقاية من العمى وتثقيف الجماهير بهذا المرض .. مؤكدين أهمية إجراء الفحص الدوري للعين والكشف عن أسباب العمى وضعف الأبصار.

وأكد المتحدثون أهمية التركيز على زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الشاملة للعين التي يتم دمجها في النظام الصحي.

حضر الإحتفال مستشار وزير الصحة العامة الدكتور عبدالكريم ثامر وعدد من الأكاديميين.
سبأ
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