نحو 2141 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ يوم الأحد الماضي [12/أكتوبر/2017] القدس المحتلة - سبأ:

جددت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ليرتفع عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد منذ يوم الأحد الماضي، إلى نحو 2141 مستوطناً، بحراسات مكثفة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد اقتحم اليوم نحو 90 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وشعائر تلمودية فيه، في الوقت الذي استمعوا فيه لشروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان الأقصى المبارك.



ويشار إلى أن أوسع هذه الاقتحامات كانت يوم أمس، حيث زاد عدد المقتحمين للمسجد عن 600 مستوطن، علماً أن هذه الاقتحامات المكثفة جاءت استجابة لدعوات منظمات الهيكل المزعوم لأنصارها ولجمهور المستوطنين لاقتحامات واسعة ومكثفة للأقصى لمناسبة عيد العُرش العبري الذي ينتهي مساء اليوم.

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