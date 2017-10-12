ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [12/أكتوبر/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (77ر6) نقطة وبنسبة (13ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (48ر5128) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر5121) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(727) ألفًا و(663) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (4ر20) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(265) ألفًا و(366) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (067ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (168) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (15ر6) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (416) ألف ريال عماني أي ما نسبته (25ر15) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (248) ألف ريال عماني وبنسبة (09ر9) في المائة.

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