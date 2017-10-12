ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بقوة في أغسطس الماضي [12/أكتوبر/2017] بروكسل- سبأ:

ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل فاق المتوقع وبأسرع وتيرة في 9 أشهر في أغسطس الماضي مع زيادة إنتاج السلع الرأسمالية مثل الآلات بقوة مما ينبئ بنمو جيد في النصف الثاني من العام.



وارتفع إجمالي ناتج الصناعات التحويلية 1.4 في المائة في أغسطس على أساس شهري و3.8 في المائة على أساس سنوي حسبما قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات.



وتزيد الأرقام قليلا على متوسط توقعات خبراء استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم التي كانت لزيادة 0.5 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.. والمعدل السنوي المسجل هو الأعلى منذ نوفمبر 2016م.



وجرى تعديل بيانات يوليو بالزيادة إلى 0.3 في المائة من 0.1 في المائة عن الشهر السابق وإلى 3.6 في المائة على أساس سنوي من 3.2 في المائة في التقديرات الأولية.

سبأ