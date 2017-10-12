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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:50:48م
التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 %
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016ـ 2017م بنسبة نجاح 93.64 بالمائة .
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1018 ) بقيمة 49 ملياراً و603 ملايين و310 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
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  اقتصاد
ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بقوة في أغسطس الماضي
[12/أكتوبر/2017] بروكسل- سبأ:
ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل فاق المتوقع وبأسرع وتيرة في 9 أشهر في أغسطس الماضي مع زيادة إنتاج السلع الرأسمالية مثل الآلات بقوة مما ينبئ بنمو جيد في النصف الثاني من العام.

وارتفع إجمالي ناتج الصناعات التحويلية 1.4 في المائة في أغسطس على أساس شهري و3.8 في المائة على أساس سنوي حسبما قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات.

وتزيد الأرقام قليلا على متوسط توقعات خبراء استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم التي كانت لزيادة 0.5 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.. والمعدل السنوي المسجل هو الأعلى منذ نوفمبر 2016م.

وجرى تعديل بيانات يوليو بالزيادة إلى 0.3 في المائة من 0.1 في المائة عن الشهر السابق وإلى 3.6 في المائة على أساس سنوي من 3.2 في المائة في التقديرات الأولية.
سبأ
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