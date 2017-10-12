تأهل شارابوفا لدور الثمانية في بطولة تيانجين للتنس [12/أكتوبر/2017] بكين - سبأ:

فازت الروسية ماريا شارابوفا على منافتسها البولندية ماجدا لينيت لتصعد لدور الثمانية في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات في الصين اليوم.



وفازت شارابوفا على لينيت 7-5 و6-3 وستظهر المصنفة الأولى عالميا سابقا في مباراة بدور الثمانية لأول مرة منذ بطولة شتوتجارت في إبريل الماضي حيث خسرت أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيش في الدور التالي.



وتقدمت شارابوفا، التي هزمت الرومانية سيمونا هاليب في الدور الثالث في بطولة الصين المفتوحة في الأسبوع الماضي، 4-3 في المجموعة الأولى اليوم قبل أن تستبسل لينيت. لكن شارابوفا كسرت إرسال منافستها البولندية في الشوط 12 لتحسم المجموعة.



وكسرت شارابوفا إرسال لينيت مرتين بعد ذلك وحققت الفوز لتضرب موعدا في الدور المقبل مع السويسرية الصاعدة من التصفيات شتيفاني فوجل والتي فازت على لاعبة قازاخستان يوليا بوتينتسيفا 6-2 و6-3.



وفي مباريات أخرى فازت حاملة اللقب الصينية بينغ شواي على مواطنتها وانغ شيو 6-2 و6-2 بينما فازت الايطالية سارة إيراني على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-4 و4-6 و6-3.

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