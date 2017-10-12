ارتفاع اسعار الذهب الى أعلى مستوى في اسبوعين مع تراجع الدولار [12/أكتوبر/2017] لندن - سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم مع تراجع الدولار بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المجلس قلق بشأن انخفاض معدل التضخم.



وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في العقود الفورية إلى 1294.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان قد حقق في وقت سابق أفضل مستوياته منذ 27 سبتمبر عند 1296.43 دولار للأوقية.



وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 1297.20 دولار للأوقية.



وأظهر محضر اجتماع 19 و20 سبتمبر والذي نشر امس الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي خاضوا نقاشا مطولا بخصوص ارتفاع معدل التضخم وإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا إذا لم يتحقق الارتفاع المرجو في التضخم.



وبعد الأنباء سجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة عملات يوم الخميس.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية وزاد البلاتين بنسبة مماثلة إلى 930.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وهبط البلاديوم 4ر0 بالمئة الى 65ر955 دولار للأوقية.

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