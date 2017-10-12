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إستشهاد وإصابة تسعة مواطنين بثلاث غارات لطيران العدوان بنهم
[12/أكتوبر/2017] مأرب - سبأ:
إستشهد أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة وأصيب خمسة آخرين اليوم بثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي إستهدفت منزل ومسعفين بقرية مسورة في نهم.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بغارة منزل مواطن بقرية مسورة ثم عاود إستهداف المسعفين بغارتين أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة أخرين.
وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي خمس غارات على منطقة المدفون بمديرية نهم.
سبأ