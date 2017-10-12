أمين محلي العاصمة يطلع على سير العمل في الورشة المركزية لمكتب الأشغال [12/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

أطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم، على سير العمل في الورشة المركزية لصيانة معدات وآليات مكتب الأشغال بالأمانة.



وأستمع جمعان من وكيل الأمانة لقطاع المشاريع والأشغال المهندس وليد راصع ومدير مكتب الأشغال المهندس عبد السلام الجرادي إلى شرح عن الصعوبات والاحتياجات اللازمة لقطاع الأشغال والمشاريع في ظل توقف النفقات التشغيلية وارتفاع أسعار القطع والأدوات الضرورية لتشغيل المعدات جراء استمرار العدوان والحصار.



ووجه أمين محلي العاصمة بدعم الورشة لإصلاح المعدات والآليات وتوفير قطع الغيار اللازمة للمعدات.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تقديم الدفعة الثانية من الدعم للورشة المركزية لمعدات الأشغال بما يسهم في رفع وتيرة العمل في الميدان .. مؤكدا اهتمام قيادة الأمانة بآليات ومعدات الأشغال والمشاريع لاستمرار أعمال إزالة المخلفات والعشوائيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد بجهود كافة العاملين في قطاع المشاريع ومكتب الأشغال وصمودهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



وشدد جمعان على قيادة قطاع الأشغال والمشاريع على بذل مزيد من الجهود والمتابعة المستمرة لسير أعمال النظافة ورفع المخلفات والعشوائيات والحفاظ على طرق وشوارع الأمانة.



فيما أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع المشاريع والأشغال، استمرار أعمال إعادة ترميم وتأهيل ورصف الشوارع في مختلف مديريات أمانة العاصمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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