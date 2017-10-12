ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:15:39م
التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 %
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016ـ 2017م بنسبة نجاح 93.64 بالمائة .
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة قطالونيا
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما أحجم زعيم إقليم قطالونيا عن إعلان الاستقلال عن إسبانيا رسميا مما قاد اليورو إلى الصعود والدولار صوب الانخفاض.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
آخر الأخبار:
حملة ها أنذا التوعوية تدعو إلى وقف الحرب للحد من زيادة عدد المعاقين
ورشة تدريبية للوزراء الصغار لتعزيز النزاهة والشفافية
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعملية نوعية في شبوة
​حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع فتح بحوارات القاهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حملة ها أنذا التوعوية تدعو إلى وقف الحرب للحد من زيادة عدد المعاقين
[12/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:



دعا المشاركون في الورشة الختامية لحملة " ها أنذا " التوعوية التى نظمتها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بدعم من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف الحرب وإحلال السلام للحد من زيادة أعداد المعاقين .

وأوصى المشاركون في الورش التوعوية التثقيفية لتعزيز وتمكين النساء والشباب من ذوي الإعاقة بحقوقهم في ظل الاتفاقية الدولية التي تم تنفيذها خلال الحملة ، بتخصيص نسبة 10 بالمائة من المساعدة الإغاثية للمعاقين وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن في جميع القطاعات .

وأكدوا على رفع نسبة التوظيف للمعاقين إلى 10 بالمائة و توفير الخدمات التعليمية والأكاديمية للطلاب ذوي الاعاقة من خلال توفير الأجهزة التعويضية والمساعدة وكذا استمرار التوعية المجتمعية الشاملة بحقوقهم.

كما دعا المشاركون إلى تعميم لغة الإشارة وطريقة برايل وإدراجهما ضمن تعليمات و إرشادات الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية والمرافق العامة بما يسهل معاملات المعاقين في تلك المؤسسات .

وحثوا على تفعيل مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسة والعامة , وإطلاق حملات مناصرة للتخفيف من معاناتهم والتركيز على توعية وتأهيل منظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة وتوفير الخدمات كونهن أكثر حرماناً وخاصة في المناطق الريفية .

وفي الاختتام أشاد وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله الحكيمي بدور جمعية الأمان و نشاطها في رعاية وتبني الحملات والفعاليات التي تسهم في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة , مثمنا دور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ودعمها لتأهيل هذه الشريحة.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب ضرورة وقف العدوان ونشر السلام للحد من زيادة أعداد المعاقين, منوها بالنجاح الذي حققته الحملة الهادفة إلى انخراط المعاقين في الحياة العامة ليصبحوا أعضاء فاعلين في عملية التنمية .

من جانبهما أكد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين المهندس محمد الديلمي ومستشار الصندوق عبد الله الهمداني استمرار الصندوق في تنفيذ برامجه وأنشطته على الرغم من استمرار العدوان السعودي الامريكي وشحه الإمكانيات و الموارد .

بدوره أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير حرص الجامعة على تأهيل ورعاية هذه الشريحة ودمجها في مختلف الكليات وتعزيز حقهم في الحصول على التعليم العالي .

فيما دعا مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان عيدى المنيفي المنظمات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة إلى تضافر الجهود من أجل استمرار توعية المعاقين بحقوقهم في ظل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , مثمنا جهود جمعية الأمان في الاهتمام بهذه الشريحة .

إلى ذلك استعرضت رئيس جمعية الأمان لرعاية الكفيفات صباح حريش وإحدى المشاركات في الحملة الأنشطة التى تم تنفيذها خلال الحملة التي استمرت أربعة أشهر في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وإب بهدف تثقيف وتعزيز وعي النساء والشباب من ذوي الإعاقة لتمكينهم من حقوقهم المكفولة في الاتفاقية الدولية لحقوقهم و كذا رفع قدرات الجهات والسلطات والمجتمعات المحلية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارتا إلى أن الحملة تضمنت إقامة أربع ورش عمل و برامج وفلاشات درامية وإذاعية مسموعة ومرئية ونشرات توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المستهدفة .

تخلل الاختتام عروضاً عن المعاناة والصعوبات التى يواجهها المعاقون .

سبأ
  المزيد من (محلي)
ورشة تدريبية للوزراء الصغار لتعزيز النزاهة والشفافية
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعملية نوعية في شبوة
التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 %
قتلى وجرحى في صد محاولة تقدم للمرتزقة بمديرية موزع بتعز
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في الزاهر بالبيضاء
عمليات هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة
طيران العدوان يشن 49 غارة مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
مسيرة رمزية بصنعاء إحياءا لذكرى إغتيال الرئيس الحمدي
مصرع ثلاثة مرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في نهم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 49 غارة مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم
[12/أكتوبر/2017]
ثمان غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرف سفيان بعمران
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على صعدة ونجران
[11/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by