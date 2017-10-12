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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:15:39م
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ورشة تدريبية للوزراء الصغار لتعزيز النزاهة والشفافية
[12/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



أقيمت اليوم بصنعاء ورشة تدريبية حول تعزيز النزاهة والشفافية بين الأطفال نظمتها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع شبكة منارة الإقليمية .

هدفت الورشة إلى تعريف 20 طفلاً وطفلة من الوزراء الصغار وإتحاد فتيات اليمن بمفاهيم الحكم الرشيد وكذا آثار الفساد وأنواعه وتعلم مهارة كتابة مدونات السلوك.

وأوضح بيان عن المدرسة الديمقراطية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الأطفال سيقومون بتقديم مسودة لمدونة سلوك خاصة بهم تعزز قيم النزاهة والشفافية , مشيراً إلى أن الوزراء الصغار قدموا إقرارات الذمة المالية لهم في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في وقت سابق من هذا العام .

سبأ
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