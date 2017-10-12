محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 % صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016ـ 2017م بنسبة نجاح 93.64 بالمائة .



وأوضح مدير عام الاختبارات بقطاع المناهج والتوجيه صالح الوادعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية بلغ 256 ألفاً و 256 طالباً وطالبة حضر الاختبار 242 ألفاً 552 طالباً وطالبة ، و تغيب 13 ألفاً و 704 طلاب وطالبات .



وأشار إلى أنه نجح في الاختبار 227 ألفاً و 117 طالباً وطالبة و رسب في الاختبار 15 ألفاً و 435 طالباً وطالبة ، مهنئاً الطلاب والطالبات بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق .



وأكد الوادعي إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم ابتداء من مساء غد الجمعة عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال و إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.



وأعرب عن الشكر والتقدير للجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للامتحانات الأساسية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات وكذا السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم في إنجاح الامتحانات .

سبأ [12/أكتوبر/2017]سبأ