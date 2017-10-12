عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ​حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع فتح بحوارات القاهرة القاهرة -سبأ:





أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" التوصل اليوم إلى اتفاق مع حركة فتح برعاية مصرية.



وقال عضو الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" طاهر النونو في تصريح نقله المركز الفلسطيني للإعلام: " رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن الآن التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية ".



ونقل المركز عن مصادر القول إن مؤتمرا صحفيا للحركتين سيعقد ظهر اليوم في القاهرة للكشف عن تفاصيل الاتفاق.



وكان وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس وصلا العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين الماضي لعقد مباحثات للمصالحة الفلسطينية بينهما برعاية جهاز المخابرات المصرية.

سبأ [12/أكتوبر/2017]سبأ