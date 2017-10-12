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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:50:39ص
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​حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع فتح بحوارات القاهرة
[12/أكتوبر/2017]
القاهرة -سبأ:



أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" التوصل اليوم إلى اتفاق مع حركة فتح برعاية مصرية.

وقال عضو الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" طاهر النونو في تصريح نقله المركز الفلسطيني للإعلام: " رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن الآن التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية ".

ونقل المركز عن مصادر القول إن مؤتمرا صحفيا للحركتين سيعقد ظهر اليوم في القاهرة للكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وكان وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس وصلا العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين الماضي لعقد مباحثات للمصالحة الفلسطينية بينهما برعاية جهاز المخابرات المصرية.

سبأ
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