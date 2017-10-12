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الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
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  رياضة
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
[12/أكتوبر/2017] مدريد-سبأ:

ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.

وتعرض نافاس للإصابة خلال وجوده مع منتخب كوستاريكا حيث ساهم في تأهله لكأس العالم العام المقبل بعد التعادل 1/1 مع هندوراس يوم السبت.

وذكرت تقارير أن حارس كوستاريكا لن يشارك أمام خيتافي في دوري الدرجة الأولى الاسباني يوم السبت المقبل وربما لن يشارك أمام توتنهام في استاد سانتياغو برنابيو بعدها بثلاثة أيام.

وعانى ريال مدريد من العديد من الإصابات هذا الموسم وسيخوض لقاء توتنهام من دون الجناح جاريث بيل والظهير الأيمن داني كارباخال ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش.
سبأ
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