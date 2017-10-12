الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.