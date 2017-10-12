ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:50:39ص
التربية تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 93.64 %
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016ـ 2017م بنسبة نجاح 93.64 بالمائة .
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة قطالونيا
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما أحجم زعيم إقليم قطالونيا عن إعلان الاستقلال عن إسبانيا رسميا مما قاد اليورو إلى الصعود والدولار صوب الانخفاض.
الإصابة تبعد نافاس حارس ريال مدريد عن مواجهة توتنهام
ذكرت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد قد يغيب عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بسبب إصابة بالساق.
آخر الأخبار:
حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع فتح بحوارات القاهرة
محادثات تشكيل ائتلاف حكومي في نيوزيلندا تختتم اليوم
قتلى وجرحى في صد محاولة تقدم للمرتزقة بمديرية موزع بتعز
المؤشر نيكي يرتفع 37% في بداية التعامل ببورصة طوكيو
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
اقتصاد
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
المؤشر نيكي يرتفع 37% في بداية التعامل ببورصة طوكيو
[12/أكتوبر/2017]
طوكيو- سبأ:
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر نيكي 0.37 في المئة مسجلا 20958.18 نقطة ، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 في المئة ليفتح على 1703.15 نقطة.
سبأ
المزيد من (اقتصاد)
استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة قطالونيا
الصين تشهد تحسنًا وتوقعات النمو الأمريكي تتراجع بشكل طفيف
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة عند الفتح
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
معدل البطالة القائم على المسح في الصين الأدنى منذ 2012
إندونيسيا تبيع صكوكا بـ7 تريليونات روبية متجاوزة المستهدف
ارتفاع أسعار النفط مع إشارة أوبك إلى استعادة السوق توازنها
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 55.62 دولار للبرميل
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 03ر0 بالمائة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 49 غارة مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم
[12/أكتوبر/2017]
ثمان غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرف سفيان بعمران
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على صعدة ونجران
[11/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by