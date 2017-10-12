محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عمليات هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم محققة إصابات مباشرة.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع الجيش السعودي في جبل الغراميل والتبة البيضاء وسلاطح في نجران خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، مبيناً أن طيران العدوان حاول إعاقة تقدم الجيش واللجان وشن غارتين غرب جبل الغراميل.



وأكد المصدر مصرع وجرح عسكريين سعوديين أثناء تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحفهم باتجاه مواقع الشرفة المطلة على نجران رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران العدوان.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقتهم في الفواز والشرفة ومرتفعات رجلا وقبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة.



وحسب المصدر تم تدمير آلية سعودية ومصرع طاقمها بصاروخ موجه في موقع الفواز ومصرع وجرح آخرين عند اقترابهم من الآلية المدمرة.



ولقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم وتحصيناتهم في موقع الفريضة بجيزان، كما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الكرس والعبادية.



ولفت المصدر إلى استهداف مركز الشرطة السعودي في القفل بجيزان بعدد من صواريخ الكاتيوشا، وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة جنوب الموسم بصلية من صواريخ الكاتيوشا، في حين استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الرمضة.



وفي عسير تم قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، واستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في قعمة الشيخ وقلل الشيباني.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً على مواقع المرتزقة في الدار الشرقي والدار الغربي بحمير في مديرية مقبنة بمحافظة تعز أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.



كما استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات للمرتزقة بمديرية موزع ومنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي جبهة نهم هاجم الجيش واللجان مواقع المرتزقة بمنطقة الحول مخلّفين قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص ثلاثة منهم في مناطق متفرقة بالمديرية، فيما استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات المرتزقة في جبل المنارة وحريب نهم وجنوب شرق القتب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة العدوان في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء أسفر عن مصرع وإصابة العديد منهم، وفي شبوة تم إحراق ثلاث خيام وتدمير تحصينات المرتزقة في هجوم على مواقعهم بالصفراء في مديرية عسيلان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان شنوا هجوماً على مواقع المرتزقة في تبة القناصين بمديرية المتون محافظة الجوف نتج عنه قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في مديرية المصلوب وتفجير آلية أخرى محملة بالمرتزقة شرق وادي هراب بمديرية خب والشعف.



ولقي ثلاثة من مرتزقة العدوان مصرعهم بنيران وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان في منطقة النجد بمديرية صرواح محافظة مأرب.



واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة جنوب مديرية كهبوب بمحافظة لحج، فيما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقعهم في المديرية نفسها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



سبأ [12/أكتوبر/2017]سبأ