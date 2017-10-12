مصرع 37 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات تربة في فييتنام [12/أكتوبر/2017] هانوي- سبأ:



لقي 37 شخصا مصرعهم واعتبر 40 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانزلاقات تربة اجتاحت شمال ووسط فييتنام.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير سلطة إدارة الكوارث في فييتنام قوله اليوم إن “الوفيات سجلت في ست محافظات فيما تساقطت الأمطار الغزيرة على مساحات واسعة من البلاد خلال هذا الأسبوع” مشيرا إلى أن أكبر الأضرار سجلت في محافظة هوا بينه شمال فييتنام حيث لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد 21 آخرين.



وقال مسؤول في إدارة أجهزة الكوارث في المحافظة للوكالة “نحشد كل قوتنا للبحث عن المفقودين”.



وكان 26 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 15 آخرون جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال فييتنام في آب الماضي وتسببت أيضا بغرق مئات المنازل وأحدثت خسائر تقدر بنحو 41 مليون دولار.

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