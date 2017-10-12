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آخر تحديث: الخميس، 12 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:50:39ص
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روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.
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  عربي ودولي
روسيا تطالب السلطات الأميركية بوقف الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية
[12/أكتوبر/2017]
موسكو-سبأ:

طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف السلطات الأميركية بوقف عملية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد والتي تصاحبها “تصرفات مهينة” مؤكدا أن هذه الأعمال خرق لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.

ونقلت وكالات روسية عن أنطونوف قوله في بيان صحفي نشرته السفارة الروسية أمس عقب قيام السلطات الأميركية بإنزال العلم الروسي عن مباني القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو والممثلية التجارية في واشنطن.. “نعتبر ما جرى خطوات غير ودية للغاية تتعارض مع تأكيدات صدرت عن واشنطن في وقت سابق بشأن رغبتها في تحسين العلاقات الثنائية”.

وأضاف انطونوف في بيانه إن “مثل هذه الخطوات تتسبب في تعقيد الحوار الروسي الأميركي وأن واشنطن تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك لأحكام العلاقات بين الدول”.

ودعا أنطونوف السلطات الأميركية إلى الوقف الفوري لعملية الاستيلاء الممنهجة على الممتلكات الروسية في الأراضي الأميركية والتي تصاحبها تصرفات مهينة وطالب بإعادة الأعلام الروسية على المباني التي تعود ملكيتها إلى روسيا ومنع تكرار حوادث كهذه مستقبلا.

وأعاد انطونوف إلى الأذهان أن موسكو كانت قد وجهت احتجاجا شديد اللهجة للجانب الأميركي على إنزال العلم الروسي عن المنشآت الدبلوماسية الروسية التي سبق أن استولت عليها السلطات الأميركية خرقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية والقانون الأميركي.

وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن تعود واشنطن إلى رشدها وتتوصل إلى استنتاجات صحيحة من كلامنا وأن تعود العلاقات الروسية الاميركية إلى مجراها الطبيعي مضيفا أن “موسكو كانت ولا تزال تسعى دائما إلى بناء تعاون ثنائي براغماتي مع الولايات المتحدة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت الشهر الماضي أن الاستيلاء على مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة “عمل عدائي صريح وأكبر انتهاك من جانب واشنطن للقانون الدولي” وذلك على خلفية تفتيش السلطات الأميركية ممتلكات خاصة بالبعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.
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