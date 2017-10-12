محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 49 غارة مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أمس 49 غارة على عدد من المناطق مستهدفا منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أربع غارات على منازل ومزارع المواطنين في منطقة آل عسلان بمديرية باقم، وشن غارة على منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر فيما تعرضت مزارع المواطنين بمنطقة آل عمر في مديرية منبه الحدودية لقصف مدفعي سعودى.



كما شن طيران العدوان ثمان غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وثمان غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد من النساء إثر غارة استهدفت البدو في منطقة ظهرة الجعيد بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على جزيرة كمران.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية نهم، واستهدف بست غارات منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وشن غارة على مديرية بدبدة بمحافظة مأرب.



وبين المصدر أن طيران العدوان شن 16 غارة على موقع الشرفة في نجران.

سبأ [12/أكتوبر/2017]سبأ