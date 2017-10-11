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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:42:41م
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مسيرة رمزية بصنعاء إحياءا لذكرى إغتيال الرئيس الحمدي
[11/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظمت اليوم بصنعاء مسيرة رمزية إحياءاً للذكرى الـ 40 لإغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.

وانطلقت المسيرة التي نظمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأسرة الشهيد والقوى السياسية من أمام جسر الصداقة إلى مقبرة الشهداء لقراءة الفاتحة على روح الشهيدان إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله الحمدي ووضع أكاليل الورود على ضريحهما.

وأكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيان بالمناسبة، أن الأيادي الآثمة العميلة للرجعية العربية والاستعمار والصهيونية العالمية ارتكبت جريمة بحق الوطن باغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي للقضاء على المشروع الحضاري العربي.

بدوره أشار عبدالرحمن الحمدي إلى أن اغتيال الشهيد الحمدي اغتيال للمشروع الوطني الذي مثل الأمل لبناء وطن ينشده كل الأحرار.

وعبر في كلمته نيابة عن أسرة الشهيد عن الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في إحياء ذكرى اغتيال الشهيدين إبراهيم وعبدالله الحمدي بأيادي الغدر والعمالة.

وأشار إلى أن تضحيات الشهداء الأحرار الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن لن تذهب سدى.. مؤكدا المضي في درب النضال والتضحية.

سبـأ
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