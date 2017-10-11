محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل دور المؤسسات صنعاء - سبأ :

أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، على أهمية الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم المجتمعي.



وأشار وزير العدل في لقاء اليوم لحكماء وعقلاء عدد من مديريات أمانة العاصمة لتعزيز الجبهة الداخلية، إلى ضرورة وضع أولوية مواجهة العدوان ورفد الجبهات بقائمة المهام والأنشطة.



ولفت إلى أهمية البدء في أعمال الإصلاح الجاد لمسارات الثورة وتفعيل دور المؤسسات وإحلال العدل والسلام في ربوع اليمن.



ولفت إلى أن ذلك التوجه يقتضي التحرك بصدق ومسؤولية لإفشال مخططات العدو والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الولاء والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن.



ودعا القاضي عقبات إلى مضاعفة الجهود للنهوض بالوطن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتأمين الخدمات للمواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية.



وشدد على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية والقيم الإسلامية في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية.

سبـأ [11/أكتوبر/2017]سبـأ