مناقشة جوانب تطوير مستوى الأداء الأمني بالحديدة

الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة مدير أمن المحافظة العميد ركن عبد الحميد اسماعيل المؤيد الجوانب المتصلة بتطوير مستوى الأداء الأمني في المحافظة .

كما ناقش الإجتماع الذي ضم مدراء أمن المديريات آلية العمل في النقاط الأمنية والإجراءات التي من شأنها الحد من التهريب وضبط المطلوبين أمنيا ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

وأكد الإجتماع أهمية رفع مستوى اليقظة والحس الأمني لتعزيز الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي.

وأشار مدير أمن المحافظة إلى أهمية بذل مزيد من الجهود وتطوير قدرات رجل الأمن لإستكمال إجراءات محاضر جمع الاستدلالات والالتزام بالإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة.

وشدد على تطبيق النظام والقانون في مختلف القضايا والتعامل البناء والمسؤول مع المواطن لتحقيق مبدأ الشرطة في خدمة الشعب .

حضر الإجتماع مساعد مدير أمن المحافظة للموارد البشرية والمالية العقيد محمد جحاف وعدد من القيادات الأمنية.

[11/أكتوبر/2017]سبـأ