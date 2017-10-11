محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع في حجة لمناقشة اتفاقية التفاهم مع منظمة الإغاثة الدولية حجة - سبأ :

عقد اليوم بمحافظة حجة اجتماع برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي لمناقشة ومراجعة اتفاقية التفاهم مع منظمة الإغاثة الدولية .



استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدراء عموم مكاتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني والصحة الدكتور أيمن مذكور و الوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي والشئون القانونية علي الطلحي ومنسق منظمة الإغاثة الدولية عبدالرحمن الخميسي ، الإجراءات التي تمت على ضوء الملاحظات المقدمة من قبل وكيل أول المحافظة .



وكلف الاجتماع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بطرح المقترحات بشأن استيعاب تلك الملاحظات لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي على الاتفاقية واعتمادها لما فيه مصلحة المحافظة وتسهيل عمل ومهام المنظمة ..



و أكد وكيل أول المحافظة ضرورة استيعاب الملاحظات ليتسنى للمنظمة مباشرة عملها خاصة وأن عدم تمكينها من العمل ميدانيا كان لعدم استكمالها للإجراءات المطلوبة منها وفقا للقانون ، لافتاً إلى حرص قيادة المحافظة على تسهيل وتذليل أي صعوبات قد تواجه عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وفقا للقانون.

سبـأ [11/أكتوبر/2017]سبـأ