[11/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
استعرضت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء اليوم مشروع لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بالمحافظة.
وثمن الاجتماع بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار ورؤساء الشعب المختصة بالمكتب جهود إدارتي الشئون القانونية في مكتبي التربية والتعليم والصحة العامة في إنجاز مشروع اللائحة.. مؤكدا الحرص على استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء الصندوق.
واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد اللقاء التشاوري الموسع لدعم قطاع التعليم الاسبوع المقبل..
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