محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تعلن نتيجة الشهادة الأساسية بعد غدا الجمعة صنعاء - سبأ :

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة إمتحانات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016م- 2017م بعد غدا الجمعة .



وأكد وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إمكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم ابتداء من مساء بعد غد الجمعة.



وأشار إلى الجهد والوقت المضاعفين الذي استغرقه الفريق الفني التابع لكنترول الوزارة في رصد نتائج الطلاب النازحين ودمجها ضمن نتائج المحافظات التي نزحوا منها فضلا عن العمل على تهيئة النتيجة وإعلانها عبر شبكة الاتصالات والأنترنت.

سبـأ [11/أكتوبر/2017]سبـأ