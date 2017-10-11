محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك تجمعات لجنود سعوديين و قنص أربعة مرتزقة بنجران وعسير عسير - سبأ :

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات العدو السعودي ومرتزقته؛ وقنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي في نجران وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في قعمة الشيخ وقلل الشيباني بعسير .



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مرتفعات رجلا وموقعي الفواز والشرفة وقبالة منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة .

سبـأ [11/أكتوبر/2017]سبـأ