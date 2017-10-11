[11/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 19 غارة على محافظة صعدة وموقع الشرفة بنجران.
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شن غارتين على منزل مواطن في مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف.
وأكد المصدر تعرض منازل ومزارع المواطنين في منطقة آل عمر بمديرية منبه بصعدة إلى قصف مدفعي سعودي.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 16 غارة على موقع الشرفة العسكري بنجران بعد فشل تقدم الجيش السعودي ومرتزقته للمرة الثالثة خلال اقل من أسبوع .
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