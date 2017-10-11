محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية في إب تكرم مستشار المحافظة لذوي الإحتياجات الخاصة إب - سبأ :

كرمت السلطة المحلية بمحافظة إب اليوم مستشار المحافظة لذوي الإحتياجات الخاصة عبدالله سريح الذي رفض تكريم دول العدوان بعد حصوله على جائزة ثاني شخصية إعلامية بمجلس دول الخليج العربي.



وفي حفل التكريم الذي أقيم بحضور وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ثمن محافظ إب عبدالواحد صلاح، الموقف الوطني المشرف للمستشار سريح ووقوفه مع وطنه رغم المغريات المادية.



وأكد فخر محافظة إب بأبنائها الشرفاء المدافعين عن الوطن وأمنه واستقراره ورفضهم للعدوان والتدخل الخارجي في الشؤن الداخلية لليمن.



وقال" المكرم نموذج من أبناء هذه المحافظة والوطن الرافضين الانجرار لصف العدوان وخيانة وطنهم ومجتمعهم".



ولفت محافظ إب إلى أنه بفضل الشرفاء والمخلصين ستظل إب مثالا للتضحية والعطاء الوطني.. حاثا أبناء المحافظة على مزيد من اليقظة ورص الصفوف والوقوف ضد العدوان الذي يرتكب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني.



وألقيت كلمات من مدير مكتب الإعلام بالمحافظة أمين البعداني ومدير فرع الهيئة العامة للكتاب ردمان الاديب والأمين العام لجمعية ذوي الإحتياجات الخاصة يوسف داعر وعن المرأة نجود الحميدي أكدت أن التكريم عرفانا بدور ومواقف الشرفاء من أبناء الوطن.



وأشارت الكلمات إلى أن هذا التكريم يعد تكريما لكل الشرفاء.. مؤكدة أن مستشار المحافظة أثبت أن الإعاقة هي إعاقة الفكر والثقافة المبنية على مفاهيم مغلوطة.



وفي ختام الحفل الذي تخلله قصيدتين، كرم محافظ إب ووزير الخدمة المدنية المستشار سريح بدرع المحافظة بالإضافة إلى تكريمه بدروع وشهادات تقديرية من عدد من المكاتب والجهات بالمحافظة .



حضر التكريم عضو مجلس النواب أحمد النزيلي ووكلاء المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وعلي الزنم وحارث المليكي وعبدالرحمن الزكري ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وعدد من مدراء المكتب التنفيذي.

سبـأ [11/أكتوبر/2017]سبـأ