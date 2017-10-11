ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:38:26م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأمين عام المجلس القاضي محمد الشرعي.
استعراض للقوة العسكرية الأمريكية بالقرب من بحر اليابان
حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من بحر اليابان في استعراض للقوة العسكرية.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و 9 مقاعد شاغرة
مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقًا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.
آخر الأخبار:
حكومة الإنقاذ تجدد مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان باليمن
السلطة المحلية في إب تكرم مستشار المحافظة لذوي الإحتياجات الخاصة
جامعة 21 سبتمبر تحيي الذكرى السنوية الأولى للشهيد الجائفي
رئيس الوزراء يعزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية في وفاة والدته
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
السلطة المحلية في إب تكرم مستشار المحافظة لذوي الإحتياجات الخاصة
[11/أكتوبر/2017]
إب - سبأ :

كرمت السلطة المحلية بمحافظة إب اليوم مستشار المحافظة لذوي الإحتياجات الخاصة عبدالله سريح الذي رفض تكريم دول العدوان بعد حصوله على جائزة ثاني شخصية إعلامية بمجلس دول الخليج العربي.

وفي حفل التكريم الذي أقيم بحضور وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ثمن محافظ إب عبدالواحد صلاح، الموقف الوطني المشرف للمستشار سريح ووقوفه مع وطنه رغم المغريات المادية.

وأكد فخر محافظة إب بأبنائها الشرفاء المدافعين عن الوطن وأمنه واستقراره ورفضهم للعدوان والتدخل الخارجي في الشؤن الداخلية لليمن.

وقال" المكرم نموذج من أبناء هذه المحافظة والوطن الرافضين الانجرار لصف العدوان وخيانة وطنهم ومجتمعهم".

ولفت محافظ إب إلى أنه بفضل الشرفاء والمخلصين ستظل إب مثالا للتضحية والعطاء الوطني.. حاثا أبناء المحافظة على مزيد من اليقظة ورص الصفوف والوقوف ضد العدوان الذي يرتكب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني.

وألقيت كلمات من مدير مكتب الإعلام بالمحافظة أمين البعداني ومدير فرع الهيئة العامة للكتاب ردمان الاديب والأمين العام لجمعية ذوي الإحتياجات الخاصة يوسف داعر وعن المرأة نجود الحميدي أكدت أن التكريم عرفانا بدور ومواقف الشرفاء من أبناء الوطن.

وأشارت الكلمات إلى أن هذا التكريم يعد تكريما لكل الشرفاء.. مؤكدة أن مستشار المحافظة أثبت أن الإعاقة هي إعاقة الفكر والثقافة المبنية على مفاهيم مغلوطة.

وفي ختام الحفل الذي تخلله قصيدتين، كرم محافظ إب ووزير الخدمة المدنية المستشار سريح بدرع المحافظة بالإضافة إلى تكريمه بدروع وشهادات تقديرية من عدد من المكاتب والجهات بالمحافظة .

حضر التكريم عضو مجلس النواب أحمد النزيلي ووكلاء المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وعلي الزنم وحارث المليكي وعبدالرحمن الزكري ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وعدد من مدراء المكتب التنفيذي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
حكومة الإنقاذ تجدد مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان باليمن
جامعة 21 سبتمبر تحيي الذكرى السنوية الأولى للشهيد الجائفي
رئيس الوزراء يعزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية في وفاة والدته
تواصل منافسات بطولة يمن موبايل لفئات التنس بصنعاء
مكتب الصحة بالحديدة يتسلم أدوية مقدمة من مؤسسة العون
إنطلاق دوري يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية
وزيرا التخطيط وحقوق الإنسان يلتقيان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس الوزراء يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة (مصحح)
مدرب المنتخب الوطني: نقص الخبرة حال دون الفوز على الفلبين
الدكتور لبوزة يعزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية في وفاة والدته
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة إستهدفت البدو بالجوف
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[11/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 35 غارة على محافظات الجمهورية
[11/أكتوبر/2017]
ورشة حول الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق مطار صنعاء
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by