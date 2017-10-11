محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة 21 سبتمبر تحيي الذكرى السنوية الأولى للشهيد الجائفي صنعاء - سبأ :

أحيت جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم الذكرى السنوية الأولى لقائد الحرس الجمهوري الرئيس الفخري الأول للجامعة اللواء الركن الشهيد علي بن علي الجائفي.



وفي الفعالية التي حضرها وزير الأوقاف القاضي شرف القليصي ومحافظ صنعاء حنين قطينة ووكيل المحافظة يحيي محسن جمعان وعدد من القيادات العسكرية والوجهاء والشخصيات الإجتماعية ورفقاء درب الشهيد وأولاده .. أشار وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى أن الوطن خسر بإستشهاد اللواء الجائفي أحد القادة العسكريين .



فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني إلى بصمات الشهيد في إنشاء الجامعة وإشرافه على تجهيزها ..مشيرا إلى ما تحلى به الشهيد من صفات وطنية.



واستعرض عدد من المواقف الشجاعة والبطولية للشهيد وإسهاماته في دعم الجامعة.



من جانبه استعرض قائد العمليات بالحرس الجمهوري العميد أحمد العنسي مواقف ومحطات من تاريخ الشهيد الجائفي .



فيما كشف وكيل أمانة العاصمة المهندس عايض الشميري عن تسمية شارع الستين الجنوبي بشارع الشهيد الجائفي.



تخلل الفعالية عرض عن حياة الشهيد ودوره في مختلف الأحداث التي مر بها الوطن وفقرة فنية قدمتها عدد من الزهرات وقصيدتي للطالبة زينة السالمي والطفل علي الجائفي.



وجرى خلال الفعالية تكريم أسرة الشهيد من قبل الجامعة ورئيس حكومة الشباب وكذا تكريم لاعبي المنتخب الوطني للناشئين المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا ومنحهم مقاعد دراسية مجانية عرفانا وتشجيعا لهم بالإضافة إلى تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة كأس حكيم القادة الشهيد لإختراق الضاحية.

سبـأ [11/أكتوبر/2017]سبـأ