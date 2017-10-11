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آخر تحديث: الأربعاء، 11 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:51:56م
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تواصل منافسات بطولة يمن موبايل لفئات التنس بصنعاء
[11/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



شهدت بطولة يمن موبايل لفئات التنس التي ينظمها الإتحاد العام للتنس والاسكواش بصنعاء اليوم إقامة منافسات فئتي المعاقين حركيا ذكور وإناث، والفتيات .

وأسفرت مباريات فئة المعاقين حركيا ذكور عن فوز مبروك المحفدي على أحمد الضياني وعصام المسوري على نبيل العرشي وجميل الحماطي على مجاهد ومنتصر السادات على أمين أحمد.

وفي فئة المعاقين حركيا إناث فازت بلقيس الشرجبي على سماح الخولاني، وعائشة سرور على ياسمين مبارك، بينما أسفرت منافسات الفتيات عن فوز شيماء العلفي على روان الحوثي ، ولمياء الإرياني على رنا مروان، وبثينة العلفي على ياسمين محمد.

يشارك في البطولة التي تنظم بدعم شركة يمن موبايل للإتصالات 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال والشباب والناشئين والرواد والفتيات والمعاقين حركيا ذكور والمعاقين حركيا إناث.

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