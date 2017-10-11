[11/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:
تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة اليوم كمية من العلاجات والأدوية والمحاليل مقدمة من مؤسسة العون للتنمية -حضرموت .
وذكر مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جارالله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية المستلمة سيتم توزيعها قريبا على المستشفيات والمرافق الصحية في مركز المحافظة والمديريات وفق خطة مشتركة بين المكتب ومؤسسة العون.
وأشار إلى أن كمية الأدوية ستسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات والمرافق الصحية وتخفيف معاناة المرضى جراء العدوان والحصار.. مشيدا بجهود المؤسسة ودعمها للقطاع الصحي بالمحافظة وبما يساهم في تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.
حضر التسليم مدير المخازن المركزية الدكتور عادل المقطري ومدير الترصد الوبائي الدكتور محمد الفقيه ومدير برنامج مكافحة الملاريا - محور تهامة الدكتور يعقوب الديلمي ومندوب مؤسسة العون للتنمية - حضرموت غمدان الطاهش.
سبأ